التحالف العربي: مقتل 115 مسلحا من قوات الحوثيين بغارات في معركة مأرب

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، مقتل 115 عنصرا من قوات جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة قرب مدينة مأرب شرق العاصمة صنعاء.

وقال التحالف، في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، إن قواته نفذت «26 عملية استهداف لآليات وعناصر» تابعة للحوثيين في منطقتي الجوبة على بعد نحو 50 كيلومترا شمال غرب مأرب والكسارة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غرب المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية.