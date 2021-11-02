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شاهد.. كواليس أول أيام عرض مسرحية «سلام مربع» بمشاركة «تركي آل الشيخ وهنيدي وثروت» ()

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شاهد.. كواليس أول أيام عرض مسرحية «سلام مربع» بمشاركة «تركي آل الشيخ وهنيدي وثروت» (فيديو) شاهد.. كواليس أول أيام عرض مسرحية «سلام مربع» بمشاركة «تركي آل الشيخ وهنيدي وثروت» ()

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شارك الفنان محمد ثروت، الثلاثاء، جمهوره من كواليس اليوم الاول من عرض مسرحية «سلام مربع» بطولة الفنان محمد هنيدي، والتي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حيث ظهر من خلال الفيديو وزير الترفية تركي ال الشيخ وبطل العمل وعدد فريق عمل المسرحية.

ونشر «ثروت» الفيديو عبر «إنستجرام»قائلا :«كواليس اليوم الأول من عرض مسرحية (سلام مربع) موسم الرياض».

ويشارك مجموعة من نجوم الكوميديا في بطولة مسرحية «سلام مربع»، من بينهم آيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، بالإضافة إلى ميرنا نور الدين، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول مطرب شعبي يدعى «سيد» يحاول جمع الأموال اللازمة للزواج من حبيبته، وفي الوقت نفسه يواجه صراعا مع المجتمع، وسط محاولاته للوصول إلى الشهرة وإقناع الجميع بموهبته في الغناء.

المصرى اليوم

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