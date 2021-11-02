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آخر أعمال دلال عبدالعزيز .. دنيا سمير غانم تهنئ أبطال «فرق خبرة»

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آخر أعمال دلال عبدالعزيز .. دنيا سمير غانم تهنئ أبطال «فرق خبرة» آخر أعمال دلال عبدالعزيز .. دنيا سمير غانم تهنئ أبطال «فرق خبرة»

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هنأت الفنانة دنيا سمير غانم أبطال فيلم «فرق خبرة»، الذي طرح في دور العرض السينمائي أمس الأثنين 1 نوفمبر، ويعتبر آخر أعمال والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة مجمعة، للفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه الدسوقي وهم يحملون صورة عليها بوستر فيلم «فرق الخبرة»، وتتصدره الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر خاصية «الاستوري»، بحسابها على «إنستجرام».

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: «ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم.. الله يرحمك يا أمي».

دنيا سمير غانم عبر إنستجرام
صورة دلال عبد العزيز يحملها أبطال «فرق خبرة»
صورة دلال عبد العزيز يحملها أبطال «فرق خبرة»

واحتفل أبطال فيلم «فرق خبرة» بالعرض الخاص له، وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص: محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي وسينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع.

المصرى اليوم

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