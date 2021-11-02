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زياد برجي في حفل مهرجان الموسيقى : برقية حب وتقدير من الشعب اللبناني لوقوفكم بجانبه

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زياد برجي في حفل مهرجان الموسيقى : برقية حب وتقدير من الشعب اللبناني لوقوفكم بجانبه زياد برجي في حفل مهرجان الموسيقى : برقية حب وتقدير من الشعب اللبناني لوقوفكم بجانبه

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حرص المطرب اللبناني زياد برجي على توجيه التحية للمصريين خلال حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30.

وقال زياد برجي فور صعوده مسرح دار الأوبرا بالقاهرة: «أحمل للشعب المصري برقية حب وتقدير من الشعب اللبناني على وقوفهم بجانبه في أزمته الأخيرة».

كما وجه زياد تحية للفنان مصطفى قمر، فور دخوله الحفل.

وانطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، أمس الاثنين، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

الدورة الـ 30 من مهرجان الموسيقي العربية من المقرر أن تشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم الملحن محمد ضياء، المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري.

المصرى اليوم

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