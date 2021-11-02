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ابنة سهير البابلي تكشف حالة والدتها الصحية

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ابنة سهير البابلي تكشف حالة والدتها الصحية ابنة سهير البابلي تكشف حالة والدتها الصحية

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بعد تعرضها لأزمة صحية، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات، ترددت أنباء حول خضوع الفنانة الكبيرة سهير البابلي لعلمية قلب مفتوح، وهو ما نفته ابنتها نيفين القرناوي، مؤكدة أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وقالت ابنة الفنانة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر قناة «الحدث اليوم»: «سمعت دلوقت حد بيقول إنها دخلت تعمل قلب مفتوح، كلام مش مظبوط خالص».

وأضافت: «كانت أول حاجة السبب والله أعلم هبوط السكر العالي جدا، لحقوا طبعا، والسكر لما هبط عمل جفاف في الجسم، والبروتين نقص جدا من الجسم، فابتدت تمتنع عن الكلام والأكل والشرب. ولما دخلت تعمل تشيك أب لقى في مية على الرئة، وشوية لقى كمان جلطة في عضلة القلب وقفت، بس الحمد لله شغلوها بفضل الله وهي دلوقت تحت الرعاية في العناية المركزة».

المصرى اليوم

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