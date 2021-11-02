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مجلس الوزراء: لن نلغي قرار منع دخول الموظفين دون لقاح كورونا

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مجلس الوزراء: لن نلغي قرار منع دخول الموظفين دون لقاح كورونا مجلس الوزراء: لن نلغي قرار منع دخول الموظفين دون لقاح كورونا

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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي موظف حتى يسمح له بممارسة عمله يجب أن يكون لديه ما يثبت حصوله على الأقل على الجرعة الأولى للقاح كورونا، مدون عليها تاريخ حصوله على الجرعة الأولى، وموعد حصوله على الجرعة الثانية.

وأضاف السفير نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الموظف يستطيع طلب استخراج بطاقة مؤمنة من موقع وزارة الصحة تثبت تلقيه اللقاح، ويمكن استخدامها للسفر.

وأوضح أن استخدام التطبيق الإلكتروني الذي يستطيع الموظف أو المواطن أن يثبت من خلاله حصوله على لقاح كورونا، ويطلق عليه جواز السفر الصحي، ويمكن استخدامه في الخارج ومطلوب في العديد من المطارات بالخارج.

ولفت إلى أن إعلان تطعيم الفئة العمرية بداية من 15 عاما وحتى 18 عاما بلقاح فايزر جاء بعد توفر اللقاح المناسب لهذه الفئة العمرية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان غدا عن آليات التطعيم والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن تلقت مؤخرا 8 مليون جرعة من لقاح فايزر، منوها بأن الطلبة سيكونون حريصين الحصول على اللقاح، لافتاً إلى أنه لن يتم إلغاء قرار منع دخول الموظفين للمقار الحكومية بدون إثبات تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل.

المصرى اليوم

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