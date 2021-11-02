محافظ الإسكندرية: أمطار غزيرة ونوات قوية تضرب المحافظة الأسبوع القادم

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ من أي تغيرات قد تحدث بسبب التغيرات المناخية، موضحًا أنه من المتوقع حدوث نوات قوية وغزيرة من 10 و11 من الشهر الجاري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إعداد حواجز لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في منسوب مياه البحر.

ولفت اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن شواطئ الإسكندرية استعدت لموسم النوات، مؤكدًا أن هناك اهتمام بصيانة خطوط الصرف وشنايش الأمطار.

وأوضح خلال لقائه على قناة صدى البلد، أنه لن يتم السماح بإهدار مياه الأمطار وسقوطها في البحر كما يحدث من قبل، حيث إن الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على كل نقطة مياه.

واستطرد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن أحد الأندية أنشأت قاعة أفراح وحجبت رؤية البحر عن المواطنين، موضحًا أن هذا غير مقبول من قبل أي طرف أن تحجب رؤية البحر عن المواطنين.

وأردف أنه أثناء مروره بجوار أحد الأندية لاحظ إقامة فرح، فتوقف ووجه بإزالة كل شيء، ولكنه تعاطف مع أصحاب الفرح، لأنهم أنفقوا أموالًا، فأزال جزء من الفرح مثل السماعات، على أن يتم استكمال الإزالة بعد انتهاء الفرح.

وأشار، إلى أن هناك أندية لم تدفع ما عليها للمحافظة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مضيفًا « والله سيتم كل ما هو حاجب إلا ما هو قائم مثل فندق كبير تابع لإحدى الجهات ويتجاوز ثمنه أكثر من ملياري جنيه، إضافة إلى بعض الجهات السياحية.

واستطرد: أنه لاحظ خلال الشهر الأخير كمية كبيرة من الإعلانات لامس عددها ألفى إعلان، وكانت عليها غرامات بـ 2 مليون جنيه، موضحًا أن أحدها موجود منذ 4 سنوات وبمساحة كبيرة.

وأوضح أنه تم مصادرة 22 ألف كرسي من حملات الإشغالات وسيتم بيعهم في مزاد علني وجاري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية له، لافتا إلى أن هناك 2 شاطئ مجاني وسيتم إنشاء 2 آخرين بحلول الموسم المقبل، وتزويدها بفرش من هذه المضبوطات.