خالد منيب: تصدي «الموسيقيين» للمهرجانات الشعبية والغناء بفلاشة أعادنا للحفلات

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قال الفنان خالد منيب، نجل الملحن الراحل أحمد منيب، ومؤسس فرقة «منيب باند»، إنه سوف يعود بعد غياب وفرقته «منيب باند» إلى الحفلات الغنائية مرة أخرى، لافتًا إلى أن السبب في عودته يكمن فيما قامت به نقابة الموسيقيين من قرارات شجعتهم على العودة إلى الساحة الغنائية.

وأضاف «منيب» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن فترة الغياب جاءت لأسباب كثيرة، وكذلك العودة لها أسبابها، أولها أن المناخ الموسيقي العام حمسهم كباند إلى ضرورة استرجاع نشاطهم الغنائي مرة أخرى لأسباب يرى أن الدولة عملت جاهدة على القضاء عليها، أولها كورونا ومحاولات الحد من انتشارها وعودة الحياة إلى طبيعيتها وسط الإجراءات الاحترازية، والقرارات التي اتخذتها «الموسيقيين» حينما منعت استخدام «الفلاشة» في الحفلات الغنائية، وكذلك وضعت حد وإطار لمطربي وأغاني المهرجانات وما يتم تقديمه على الساحة الفنية.

وتابع «منيب» أنه يرى أن ما قامت به الدولة من خلال نقابة المهن الموسيقية، مؤخرًا هو ما شجعهم لعودة حفلاتهم ونشاطهم ويرى منها بارقة أمل، قائلاً: «أرى فعلا أن الكورونا والفلاشة والمهرجانات أخطر ثلاث فيروسات»، مؤكدًا أنه يرى أن هناك خطوات جادة نحو الاهتمام بالفن الجيد مما جعل أنها بداية في مناخ جديد وثقافة مفادها أننه لن يسمح بالفن الهابط مرة أخرى، وستُعيد الفن إلى طريقه الصحيح مما يشجع جميع الفنانين للتنافس الصحي والجيد لتقديم أفضل ما عندهم لاستكمال مسيرة المطربين القدامى العظماء.

وكشف الفنان خالد منيب، نجل الملحن الراحل أحمد منيب،عن موعد الحفل المقبل لفرقته «منيب باند»، والتي قال إنها قد تحدد لها 18 من نوفمبر الجاري، بدار الأوبرا، وذلك بعد فترة غياب لأسباب متعددة.

وأضاف عن كواليس حفلته المقبلة أن أخر حفلة لهم كانت في أوبرا الإسكندرية، وأنهم يستعدون بقائمة كبيرة من الأغاني الخاصة بالفنان الراحل أحمد منيب، وعدد من أغنياته خاصة أنه لا يوجد أفضل من الأوبرا إقامة الحفلات بها.

وتضمنت الأغنيات التي يستعدون بها، اغاني منيب، «صدقني يا صاحبي»، «مشتاقين»، «ربك هو العالم»، والكثير من الأغنيات الأخرى.

وأشار «منيب»، إلى أنه سيكون معه عدد من الأصوات المختلفة داخل الباند، من بينهم، عبدالله عادل، بدر، ثريا حشاد، هشام عثمان، على حدوتة.

وتأسست فرقة «منيب باند» عام 2010 على يد الفنان خالد منيب، نجل الملحن الراحل أحمد منيب والذي تغنى بألحانه الكثير من النجوم، من بينهم الفنان الكبير محمد منير، وكذلك الفنانون حميد الشاعري، هشام عباس، علاء عبدالخالق.