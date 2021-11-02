«صناعة النواب» تجدد طلبها حول الخريطة الصناعية.. وتطالب بتقنين أوضاع المصانع

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قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إن دور اللجنة متمثل في تشجيع الصناعة ونعمل جاهدين لتقديم حلول واضحة لكل أزمة تواجه القطاعات والصناعات المختلفة من خلال تقسيم القطاعات بين نواب اللجنة وفحصها وتقديم حلول مناسبة لكل مشكلة.

وقال معتز أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد صدقي نصار، بشأن المشكلات والتعقيدات وبطء الإجراءات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا بمحافظة القليوبية، طالبنا أكثر من مرة الخريطة الصناعية ونجدد طلبنا، قائلا: محتاجين الخريطة الصناعية حتي تتمكن اللجنة من عملها عاوزين نشتغل ونساعدكم.

واضاف معتز نأمل بأن يمنع منح رخصة لاي مصنع إلا حسب احتياجات السوق لان تكرار الصناعة الواحدة تؤدي إلى تدهورها وخسارة وافلاس أصحابها دون الاستفادة منها

وقال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة ومقدم طلب الإحاطة أن المشكلة بدأت منذ عام 2008 بعد التوقيع على العقود وتم الشراء فوجدنا نقص بالخدمات

واضاف نصار أن هناك أزمة أخرى واجهتنا من خلال تغيير الكيان القانوني في المنطقتين موضحا أنه إذا تم تغيير النشاط يتم دفع 50٪.

وطالب أن يكون هناك ارتباط واضح بين المحافظة وبين التنمية الصناعية فالمنطقة تحتاج للكثير من الكهرباء بخلاف عدم وجود غاز.

وعلق عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نعلم جيدا أن هناك مشاكل ولكنها نتيجة عهود وسنين سابقة ونحاول جاهدين إيجاد حلول مناسبة لها.

وفيما يخص مشكلة ال٥٠٪ من العقود، قال الهجان حاربنا كثيرا لتخفيضها من ٥٠٪ إلى ١٠٪ لقيمة سعر البيع وتم التصديق عليها.

كما كان هناك مبني اداري بالمنطقة لا يعمل وقمنا بتفعيله وعقدنا اجتماعات مع بعض الوزراء والمسئولين، كما تم تعيين مدير المناطق الصناعية هناك.

وأكد المحافظ أن هناك منطقة في الشروق حوالي 15 فدانًا تم تخصيص فدان منها للخدمات والشرطة والإسعاف من أجل الحماية والأمن.

وقال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة نحن بحاجة لمعرفة الالية التي ستجعل هذه المصانع تعود من جديد للانتاج لدفع حركةالانتاج بطاقتها حتي يتم توفير فرص عمل للشباب.

ودعا قريطم جميع اصحاب المهن والصناعة بالانضمام للمنظومةالانتاجية الصناعية للدفع بحركة الانتاج بجانب تشغيل الشباب، لافتًا إلى أن الصناعة هي عصب الدولة ونسعي للمنظومةالصناعيةالماليةالاقتصادية حتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، مضيفًا: «نأمل ان تكون الصناعة المصرية صناعة عالمية وتكون منتجات تتواكب مع العالم المتقدم وهذا ماتستحقة مصر وشعبها تحت قيادةالرئيس والحكومة الرشيدة».

فيما طالب النائب حافظ عمران بعمل منطقة أو سوق لتصنيع الأحذية بدلا من العشوائية وعدم قدرة الورش على بيع المنتجات، موضحا أن هناك حوالي من 300 إلى 400 ورشة أحذية ولم يستطيعوا بيع منتجاتهم، قائلا: هناك عدد من أصحاب الورش تحول إلى سائق توك توك وترك مهنته.

كما طالب عمران أيضا بتقنين وضع المصانع، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ٣٥ شركة أفلست وأغلقت بعد شهور بسيطة.

ورد عليه المحافظ سندرس الأمر بعناية وسنسعي لإيجاد حل ومكان نحوله لسوق لهم حتي يتمكنوا من التصنيع والبيع بشكل منتظم ومرتب.

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه فيما يخص الأراضي الصناعية بدأنا اجتماعات منذ فترة ويتم عرض نتائجها على رئيس الوزراء كل ٣ شهور، كما تم تشكيل ثلاث لجان فرعية اولا لجنة وحدنا من خلالها الإجراءات بالكامل ثم لجنة ثانية لتسعير أي أرض صناعية ثم لجنة ثالثة ومن خلالها البت الفني لدراسة الجدول كما نعمل حاليا على حصر جميع الأراضي الصناعية.