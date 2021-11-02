مفتي الجمهورية من البوسنة: نسعى لمحاصرة تحركات الجماعات الإرهابية

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أجرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، زيارة إلى العاصمة البوسنية سراييفو في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الماضي، التقى خلالها في اليوم الأول ببعض أبناء الجالية المصرية تعزيزاً لتوجهات الدولة المصرية في التواصل مع أبنائها في الخارج.

كما التقى الدكتور شوقي علام، بحسب بيان، الثلاثاء، بشفيق جعفروفيتش عضو مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك، وأشار المفتي خلال اللقاء لسعي مصر لمحاصرة تحركات الجماعات الارهابية بإنشاء مراصد للفتاوى الراديكالية والمتشددة.

وأوضح الدكتور شوقي علام المبادرات المصرية التي تسعي لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان مثل مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة، وقد أعرب جعفروفيتش عن ضرورة أستغلال الرغبة الحقيقية لتوطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين والأمتنان الكبير الذي يكنه لمصر بلد الأزهر الشريف والفكر المستنير.

والتقي الدكتور شوقي علام في مقر البرلمان البوسني، باكر عزت بيجوفتش، رئيس مجلس الشعوب حيث أبرز فضيلته الجهود التي تقوم بها مصر في مواجهة الفكر المتطرف والارهاب .

وأعرب الجانبان عن رفضهما للتعصب والترحيب بالتنسيق بين دار الأفتاء والمشيخة الاسلامية في البوسنة.

والتقي فضيلة مفتي الجمهورية، مفتي عام البوسنة حسين كفازفيتش بمقر المشيخة الاسلامية، واتفق الطرفان على أولوية مسألة تأهيل وتدريب الدعاة لاعداد كوادر قادرة على إصدار الفتاوي وفقا لصحيح الدين الاسلامي وقادرة على مواكبة تطورات عالم اليوم في ذات الوقت.

والقي فضيلة المفتي خلال الزيارة محاضرة في كلية الدراسات الاسلامية بجامعة سراييفو بعنوان «دور المسلم المعاصر في مواجهة التحديات» حضرها العديد من طلبة الدراسات الاسلامية وشخصيات اسلامية كثيرة أبرزهم مفتي عام البوسنة السابق مصطفي ساريتش، وركزت المحاضرة على أهمية نشر المفاهيم الصحيحة للدين الاسلامي وضرورة مواجهة الجماعات المتأسلمة التي تستغل الدين لأهداف سياسية، بالإضافة للتأكيد على مفاهيم العيش المشترك وقبول الاخر.

وتحدث فضيلة المفتي خلال لقائه بأعضاء مجلس الحوار بين الأديان في البوسنة عن ضرورة البحث عن صيغة مشتركة للتعايش بين مكونات المجتمع الواحد والتصدي لأصحاب الرؤي المتطرفة والعنيفة مشيداً بمبادرة «بيت العيلة» التي تمت برعاية الأزهر الشريف والكنيسة القبطية في مصر وقد أبدي أعضاء المجلس رغبتهم في التعرف على تلك المبادرات والتجارب عن قرب.

كما ألقي فضيلة مفتي الجمهورية محاضرة بمكتبة الغازي خسرو بك حضرها مديرو المدارس الاسلامية في البوسنة والهرسك وصربيا تناولت أهمية إعداد الدعاة بشكل يليق مع متغيرات عالم اليوم وتقديم نماذج تظهر صحيح الدين الاسلامي القائم على الرحمة والتعايش والسلام.