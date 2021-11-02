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ماذا حدث حينما تقابل الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة للدوري؟

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ماذا حدث حينما تقابل الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة للدوري؟ ماذا حدث حينما تقابل الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة للدوري؟

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تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة التي ستجمع القطبين الأهلي والزمالك مساء الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

القطبان تقابلا في الجولة الثالثة للدوري خلال مناسبة وحيدة فقط، قبل مواجهة الجمعة.

وشهد موسم 1989-1990 على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بمنافسات الجولة الثالثة للدوري.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة المباراة في الموسم الذي لم تُكتمل أحداثه بناء على طلب محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب وقتها بسبب مشاركة الفراعنة في المونديال.

تُرى هل يتكرر التعادل السلبي في قمة الجولة الثالثة بالموسم الجاري أم يتمكن أحد القطبين من خطف الفوز والظفر بالنقاط الثلاث؟

المصرى اليوم

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