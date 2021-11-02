تشيلسي يهزم مالمو في دوري أبطال أوروبا

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تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز على مضيفه مالمو السويدي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا .

سيطر البلوز على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة مع تنفيذ عدد من المحاولات الهجومية التي تسبب في خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض وهو ما أسفر عن هدف الدقيقة 56 بأقدام اللاعب حكيم زياش.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد تشيلسي إلى 9 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي سيخوض مواجهة زينيت الروسي صاحب الـ3 نقاط.