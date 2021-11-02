«قلقان من حاجة أهم» .. كلوب يعلق على أزمة المصافحة مع سيميوني

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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، من جديد على الأزمة المثارة بشأن رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد مصافحته عقب مباراة الفريقين الماضية.

ويواجه ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد مساء غدٍ الاربعاء على أرض ملعب الأنفيلد في إنجلترا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء في إنجلترا استعدادا لمباراة الغد، شدد يورجن كلوب على صعوبة المباراة وأهميتها أمام منافس قوي، مشددا على أن قضية أزمة المصافحة قد تم إغلاقها.

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كان ليفربول قد تغلب في الجولة الثالثة، على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، وعقب نهاية المباراة التي اقيمت في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، انطلق دييجو سيميوني سريعاً إلى غرفة الملابس دون أن ينتظر ليصافح يورجن كلوب مثلما يحدث في هذه المباريات عادة.

وقال يورجن كلوب: أنا أحترم سيميوني كثيرًا، نحن لا نعرف بعضنا البعض لكنني أحترم ما يفعله في أتلتيكو، إنه استثنائي وفريقه أصبح قوياً جداً.

وأضاف كلوب: لدّى ما أقلق بشأنه وهو مباراة الغد أكثر من الاهتمام بهذا الكلام عن موضوع المصافحة.

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