إيهاب لهيطة: أتطلع لأحلام جديدة فى نادى الجزيرة..وسأعمل جاهدًا لخدمة الأعضاء

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وعد إيهاب لهيطة، المرشح على نائب الرئيس في انتخابات نادي الجزيرة الرياضي، بأنه سيعمل جاهدا على خدمة أعضاء النادي وبذله كل جهد لتحقيق متطلباتهم.

وقال لهيطة في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «احب أن اوضح للسادة اعضاء نادي الجزيره الرياضي المحترمين بانني اعمل في مجال خدمه النادي منذ ٣٠ سنة. وخبرتي في السنوات العديدة في عملي الخاص اتاحت لي بتطبيق هذه الخبرة في عضويتي لمجلس ادارة النادي بنجاح من قبل».

وأضاف: «كانت لدي فرصة في العام السابق ان اكون جزءاً من فريق عمل للاستحواذ بنجاح على نادي رياضي في مجال كرة القدم لهيئة رياضية أخرى وهذه اضافة مميزة لي في المجال الرياضي، ولتعارض منصبي هذا مع القانون ولائحة النادي قررت ترك العمل في هذه الهيئة الرياضيه لمحبتي لخدمة نادي الجزيرة للترشح في منصب نائب الرئيس».

وتابع: «مازلت اعمل في مجال رياضي لا يتعارض مع القوانين واللوائح ولن يؤثر ذلك على وقتي الكبير الذي سأعطيه لمنصبي المرشح له في النادي».