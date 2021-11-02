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شارك يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض أوباما جميع التدريبات التأهيلية والبدنية في المران، بجانب مشاركته في التقسيمة، وذلك بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش ببطولة الدوري لتعرضه لشد عضلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.