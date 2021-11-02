أخبار عاجلة

ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مران .. أوباما يشارك في التدريب كاملًا

Print
مران الزمالك.. أوباما يشارك في التدريب كاملًا مران .. أوباما يشارك في التدريب كاملًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شارك يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الثلاثاء المقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض أوباما جميع التدريبات التأهيلية والبدنية في المران، بجانب مشاركته في التقسيمة، وذلك بعد غيابه عن مباراة طلائع الجيش ببطولة الدوري لتعرضه لشد عضلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على إنبي وطلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولتين الماضيتين من الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك