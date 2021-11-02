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عدلي القيعي يهاجم خالد الغندور بسبب أزمة تسريب كهربا في الأهلي ()

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عدلي القيعي يهاجم خالد الغندور بسبب أزمة تسريب كهربا في الأهلي (فيديو) عدلي القيعي يهاجم خالد الغندور بسبب أزمة تسريب كهربا في الأهلي ()

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شن عدلي القيعي، مدير التسويق السابق في الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة، هجوما على خالد الغندور، لاعب بسبب تناوله أزمة كهربا وموسيماني، وقال القيعي: «كابتن خالد الغندور عايش حالة إشمعني الأهلي، ومش هيخرج براها».

وقال: «لو عايزين نصطاد كنا اتكلمنا عن عمولات وصفقات الزمالك، خليك يا كابتن خالد في المشكلة اللي عندك، متحاولش تخلق مشكلة في الأهلي وهي مش موجودة أصلا».

وانتقد عدلي القيعي، تقنية الفار بعد جولتين من مباريات الدوري المصري الممتاز: «الفار مش بيظهر اللقطة الكاملة عشان تحكم بشكل عادل، بيكون في فاول قبل الهدف أو ضربة الجزاء وبيعدي، مش معقول!».

كهربا ضد موسيماني أزمات في الأهلي لاتنتهى بدأت منذ تجاهل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مصافحة مدربه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي .

وقرر المدرب الجنوب أفريقي حين ذاك معاقبته بإبعاده عن المباريات، ولكن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب لن تقف مكتوفة الأيدي، وفرضت غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على اللاعب.

وبعد فترة انتهت أزمة موسمياني وكهربا في الأهلي، وعاد اللاعب مجددا لصفوف الفريق ومباراة تلو الآخرى داخل الفولت العالي في المشاركة مع الفريق سواء في المباريات الأفريقية أو مباريات الدوري.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز مساء الأحد، وفاز الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف.

ظهر فصل جديد من أزمات موسيماني وكهربا في الأهلي، بعد أن اتهم المدرب الجنوب أفريقي لاعبه محمود كهربا، بتسريب أخبار النادي الأهلي لوسائل الإعلام، خاصة بعد أن أشار أحد الصحفيين في المؤتمر الخاص للقاء بكواليس دارات بين اللاعب ومدربه، لينفعل موسيماني خلال المؤتمر، ويتهم اللاعب بتسريب أخبار الفريق.

المصرى اليوم

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