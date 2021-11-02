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حلمي طولان: قلة منفلتة من جماهير تشكك في تاريخنا

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حلمي طولان: قلة منفلتة من جماهير الزمالك تشكك في تاريخنا حلمي طولان: قلة منفلتة من جماهير تشكك في تاريخنا

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أكد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير نادي الزمالك، خاصة أنه أحد أبناء القلعة البيضاء.

وقال حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية: «جمهور الزمالك فوق راسي وأعظم جمهور في العالم، وهو اللي عملنا نجوم».

وأضاف :«للأسف هناك قلة منفلتة من جماهير الزمالك، تُشكك في تاريخنا وانتمائنا لنادينا، الأمانة والشرف تطلب المكان الذي أتولى تدريبه يجب أن أخلص له وأدافع عنه، الأخلاق والدين يفرضا على ذلك».

وأشار :«سعيد لما يقدمه الجيل الحالي لنادي الزمالك»، مشيرًا :«الفريق كان يحتاج لتدعيم صفوف في الميركاتو الصيفي الماضي، حتى يستطيع المنافسة على جميع البطولات».

المصرى اليوم

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