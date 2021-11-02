مجدي عبدالغني: الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجمه

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فتحوا المزاد أمام رحيل المالي آليو ديانج لاعب خط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الأنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي لم يُمانع في رحيل ديانج لأي نادٍ في أوربا والخليج يطلب ضم ديانج حال تقديم عرض رسمي ومناسب.

وأضاف أنه رغم أن ديانج لاعب مهم ومؤثر في الفريق إلا أن مسئولو الأهلي قرروا بيع اللاعب حال وصول عرض رسمي بمقابل مالي كبير لا يقل عن 7 مليون دولار.

وأكد عبدالبلدوزر أن الأهلي حصل على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل ديانج لو وصل النادي عرضاً مناسباً خاصة وأـن الفريق بات يضم بدائل كثيرة قادرة على اللعب وسط الفريق ،فهناك أكرم توفيق والوافد الجديد كريم فؤاد ومحمد محمود بجانب عمرو السولية وحمدي فتحي ومعهم محمود متولي ورامي ربيعة اللذين يمكنهما اللعب في وسط الملعب.