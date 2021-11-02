أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مجدي عبدالغني: الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجمه

Print
مجدي عبدالغني: الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجمه مجدي عبدالغني: الأهلي يفتح الباب أمام رحيل نجمه

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فتحوا المزاد أمام رحيل المالي آليو ديانج لاعب خط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الأنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي لم يُمانع في رحيل ديانج لأي نادٍ في أوربا والخليج يطلب ضم ديانج حال تقديم عرض رسمي ومناسب.

وأضاف أنه رغم أن ديانج لاعب مهم ومؤثر في الفريق إلا أن مسئولو الأهلي قرروا بيع اللاعب حال وصول عرض رسمي بمقابل مالي كبير لا يقل عن 7 مليون دولار.

وأكد عبدالبلدوزر أن الأهلي حصل على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل ديانج لو وصل النادي عرضاً مناسباً خاصة وأـن الفريق بات يضم بدائل كثيرة قادرة على اللعب وسط الفريق ،فهناك أكرم توفيق والوافد الجديد كريم فؤاد ومحمد محمود بجانب عمرو السولية وحمدي فتحي ومعهم محمود متولي ورامي ربيعة اللذين يمكنهما اللعب في وسط الملعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)

الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور)

الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور)