ناصر الفيصل: قبو الحرم كأنه صمم ليكون قلعة شديدة التحصين

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يواصل الأمير ناصر بن فهد بن فيصل بن تركي الفرحان آل سعود شهادته التي يقدمها للتاريخ على عملية إخلاء جهيمان العتيبي وأتباعه من الحرم المكي مطلع عام 1420هـ (1979)، وبعد أن شرح في الحلقة الأولى كيف تلقى مهمة الالتحاق بالحرم وفكر بطريقة لإخراج جهيمان وأتباعه من قبو الحرم المكي حيث تحصنوا، يواصل اليوم شهادته، متطرقاً إلى الأحداث التي تلت وصوله إلى مكة المكرمة.

قوة مهمة اقتحام وإخلاء الحرم

يقول الأمير ناصر «فجر يوم 11 محرم 1400 الموافق 30 نوفمبر 1979، يوم دخولي داخل أروقة الحـرم، كان الجنود التابعون لقوات إخلاء وتطهير الحرم

موجودون بكثافة من جهة منطقة باب السلام إلى منطقة المسعى، وكانوا موزعين إلى ثلاث فرق كما بدا لي حينها.

الفرقة الأولى من القوات البرية (الجيش)، وتوجد ما بين باب السلام إلى باب العمرة، وما بين باب العمرة إلى باب الملك توجد قوات من الأمن العام التابع لوزارة الداخلية.

أما ما بين باب الملك وباب الصفا جهة المسعى فتوجد قوات من الحرس الوطني. وكل قوة كانت في حدود تعداد فوج واحد كما قدرت حينها.

كانت حالة من الازدحام الشديد وشيء من الارتباك داخل الأروقة، وكان تبادل إطلاق النار من هنا وهناك، ونظرت للوضع أمامي، وشـاهدت كثافة الأعمدة، وقدرت حينها أننا أمام وضع صعب للغاية، وأن الحالة بالقبو قد تكون أشد صعوبة.

أعمال في القبو

أخبرني اللواء فالح والعقيد محمد أنه، وقبل اقتحام الحرم، هناك أعمال مدنية وحفريات تجري بالقبو، وتنفذها شـركة بن لادن للمقاولات.

طلبت من اللواء فالج تكليف بن لادن لتزويدي بمخططات قبو الحرم فورا، ومع بزوغ الشمس كانت المخططات بيدي، وبعد الاطلاع عليها ودراستها مبدئيا ذهلت، نظرا لحجم التعقيدات الهندسـية بالقبو، وكأن قبو الحرم صمم ليكون قلعة عسـكرية شـديدة التحصين.

طلبت إفادتي عن خطة الهجوم القائمة، وأفادوني أن الخطة ترتكز حالياً على ضخ الغازات التي أشار بها خبراء فرنسيون، موجودون بالطائف، لإجبار من بالقبو على الخروج، وأن الفرنسيين أشاروا بأنه في حالة فشل إخراجهم بالغازات فإنه يلزم تعبئة أرض القبو بالماء ثم كهربته، وكل هذا يدل على جهل الفرنسيين بالحرم وحجمه وهندسته، وأن توصياتهم تتم عن بعد دون معرفة بتفاصيل الموقع، حيث لم يسمح لهم بالوصول إلى مكة، وقد وصلت الحالة الميدانية إلى شيء من الركود، ولذا أوصيت بصرف النظر عن تلك التوصيات وإيقافها، حيث إن الغازات كانت تلقى بالقبو ولعدة أيام سـابقة ولكنها لم تجد نفعا.

واتفقت مع اللواء فالح والعقيد محمد على ضرورة إخلاء أروقة الحرم من الجنود حتى نتمكن من إدخال معداتنا والحركة دون إعاقة، والاستعداد لتنفيذ خطة المطاردة، وفعلا تم ذلك وتمركزت القوات البرية (الجيش) خارج الحرم ناحية باب السلام، وتمركزت قوات الحرس الوطني خارج الحرم ناحية باب الصفا، واستمرت الوحدات المكلفة في رصد السلالم المؤدية إلى القبو بمهامها. دخول المعدات يتابع الأمير ناصر»قمت وزملائي بإدخال معداتنا إلى داخل الحرم، الرواق الأرضي، وبدأنا بالتحضير للعمل، وقررنا أن نبدأ من جهة باب السلام، نظرا لأهمية المداخل من تلك الجهة، وخصوصا لوجود منحدر للعربات يساعد في دخول عربات مدرعة، ونظرا لوجود الغازات والأدخنة قمنا بلبس الأقنعة المضادة للغازات حتى نستطيع العمل والحركة. وبسـبب كثافة الغازات المتصاعدة من القبو فقد كانت حركتنا صعبة للغاية، ولذا طلبت بسرعة إيقاف الغازات، وقد تم ذلك، وبدأنا بالعمل فورا. قمت وزملائي بمسـح سريع لأروقة الحرم، للتعـرف عليها ومطابقتها مع المخططات التي بين أيدينا، كما قمنا بتفقد لمجاري السيول والآبار المحيطة بالحرم لمعرفة إن كان لها مداخل إلى القبو.