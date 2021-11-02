حازم إمام يكشف تفاصيل حواره مع وزير الشباب والرياضة بِشأن أزمة شيكابالا

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كشف حازم إمام، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال جلسته في مجلس النواب أمس الاثنين، بشأن أزمة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع اتحاد الكرة.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث خلال جلستنا في مجلس النواب مع وزير الشباب والرياضة هو استكمالاً للاسبوع قبل الماضي، بتوجيه طلب احاطة إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم»، مضيفًا: «أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، كان لديه اجتماع عبر (فيديو كونفرانس) مع الفيفا، واعتذر عن حضور الجلسة».

وأوضح: «النواب استكملوا طلب الاحاطة مع وزير الشباب والرياضة»، مضيفًا: «خلال الجلسة تحدثت مع الدكتور أشرف صبحي، عن مركز التسوية والتحكيم، لأن الناس لا تعلم إذا كانت أحكامها نهائية على اتحاد الكرة أم لا».

وتابع: «وسألت الوزير عن مدي فعالية مركز التسوية والتحكيم على قرارات اتحاد الكرة، وأكد لي أن أحكامهما واجبة النفاذ ما دامت موجودة في اللائحة».

يذكر أن مركز التسوية والتحكيم ألغى العقوبة التي وقعها اتحاد الكرة على شيكابالا، بإيقافه 8 مباريات وتغريمة 250 ألف جنيه.