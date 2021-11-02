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يؤكد اهتمام بتطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي والطب

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السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي والطب يؤكد اهتمام بتطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي والطب

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التقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم، الدكتورة جاكي تايلور، رئيسة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين، على هامش مشاركته في قمة المناخ المنعقدة ببريطانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الكلية الملكية البريطانية اعربت عن اعتزاز الكلية بالتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، من أجل تعزيز جهود الكلية الملكية في دعم التعليم والتدريب والتقييم المهني بالقطاع الطبي في ، بما يساعد على اتباع أعلى المعايير الممكنة للرعاية الصحية مؤكدة على عزم الكلية لاقامة شراكة تعاون ممتدة مع جهات الاختصاص المصرية لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية لدي الكلية في القطاع الطبي والرعاية الصحية إلى مصر، وذلك في ضوء ما يلمسونه من جهود السيد الرئيس اللافتة في دفع عملية التنمية والتطوير والبناء في كافة المجالات الامر الذي يوفر المناخ الواعد لاقامة تلك الشراكة ويعزز من فرص نجاحها.

وقد أكد السيد الرئيس من جانبه اهتمام مصر بتطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الطبي، وذلك من خلال السعي لاقامة علاقات الشراكة مع المؤسسات العالمية رفيعة المستوى، بما فيها المؤسسات البريطانية العريقة، مشيداً سيادته في هذا الصدد ببروتوكول التعاون مع الكلية الملكية باعتباره من أهم مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين، الذي يفتح آفاق تعميق هذا التعاون من خلال تعميم هذه التجربة مع الجامعات والجهات البحثية البريطانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن يتيح هذا التعاون إنشاء مقر للكلية الملكية للأطباء والجراحين بالقاهرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية، وكذا زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين إلى بريطانيا.

المصرى اليوم

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