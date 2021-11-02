أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«بكامل نجومهما».. يواجه بازل السويسري وأندرلخت البلجيكي في معسكر الإمارات

Print
«بكامل نجومهما».. الزمالك يواجه بازل السويسري وأندرلخت البلجيكي في معسكر الإمارات «بكامل نجومهما».. يواجه بازل السويسري وأندرلخت البلجيكي في معسكر الإمارات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمود حسام، مسؤول الجهة المنظمة لمعسكر بالإمارات، إنه تم الاتفاق مع الزمالك باستضافته بمدينة الشارقة الإماراتية لخوض ثلاث مباريات ودية.

وأضاف محمود حسام، في تصريحات تليفزيونية، أنه وقع اليوم مع إدارة الزمالك اتفاقا يقضي، باستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه».

وأوضح قائلا: «لقد تم الاتفاق مع ناديي اندرلخت البلجيكي، وبازل السويسري، على مواجهة الزمالك وديا بكامل نجومهما».

وأتم :«سنقوم أيضا، بتنظيم احتفالية بالإمارات، بمناسبة تتويج الزمالك بالدوري الممتاز في الموسم الماضي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

رسميا.. الإسماعيلي يرفض إذاعة مباراة الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

الشحات: أكرم توفيق توقع الفوز بالقمة بنتيجة كبيرة.. وهذا الثنائي الأخطر في الزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

إعلامي: مدافع المنتخب يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك