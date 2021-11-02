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قال محمود حسام، مسؤول الجهة المنظمة لمعسكر الزمالك بالإمارات، إنه تم الاتفاق مع الزمالك باستضافته بمدينة الشارقة الإماراتية لخوض ثلاث مباريات ودية.

وأضاف محمود حسام، في تصريحات تليفزيونية، أنه وقع اليوم مع إدارة الزمالك اتفاقا يقضي، باستضافة الزمالك في معسكر بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل بالشارقة خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون في التوقيت نفسه».

وأوضح قائلا: «لقد تم الاتفاق مع ناديي اندرلخت البلجيكي، وبازل السويسري، على مواجهة الزمالك وديا بكامل نجومهما».

وأتم :«سنقوم أيضا، بتنظيم احتفالية بالإمارات، بمناسبة تتويج الزمالك بالدوري الممتاز في الموسم الماضي».