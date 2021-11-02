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الجوازات تنفي صحة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

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الجوازات تنفي صحة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة الجوازات تنفي صحة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تحويل الزيارة العائلية إلى إقامة.

وأكدت المديرية للجوازات عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن التعليمات لا تسمح بذلك، مشددة على أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه عبر قنواتنا الرسمية.

جاء ذلك في سياق رد الجوازات على أحد المواطنين الذي استفسر عن صحة الصورة المتداولة بخصوص تحويل الزيارة العائلية المتعددة إلى إقامة.

تجدر الإشارة إلى وجود حسابات في مواقع التواصل تمارس الاحتيال وتدعي قدرتها على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بمقابل مالي، وذلك على الرغم من تأكيد الأجهزة الحكومية عدم صدور أي قرار بهذا الخصوص.


الوطن السعودية

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