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.. نافورة "بوليفارد رياض سيتي" تخطف قلوب الزوار بجمالها

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يتحلقون حولها في حالة استمتاع وهي تضيء على رأس الساعة بألوان ساحرة

بالفيديو.. نافورة

بألوانها ورقصاتها عادت نافورة "بوليفارد رياض سيتي"، مَكمن الجمال في موسم الرياض 2021، لجذب الزوار، وخطف إعجابهم؛ إذ يتحلقون حولها في حالة دهشة واستمتاع وهي تضيء على رأس الساعة بألوان الجمال، وبشكل مختلف وأكبر عما كانت عليه في الموسم الأول .

يُذكر أن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" دشنت أمس مرحلة استثنائية نوعية مع ثلاثة أضعاف في المساحة؛ لتصل إلى 900 ألف م2، وتحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف للسيارات.

وتتضمن جوهرة الموسم "بوليفارد رياض سيتي" 9 مناطق داخلية؛ فهناك منطقة "بوليفارد رياض سيتي سكوير"، التي استوحت تصميمها من ميدان "تايم سكوير" في نيويورك، وتتزين بشاشات عملاقة على ارتفاع أكثر من 30 م، وتضم أكثر من 102 متجر مقسَّمة بين: المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والمحلية.

وتستقبل منطقة "بوليفارد رياض سيتي" زوارها يوميًّا من الساعة الـ05:00 مساء حتى الساعة الـ4:00 صباحًا طوال أيام الأسبوع، كما تحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف لسيارات الزوار، منها مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مواقف لخدمة صف السيارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية