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تنجح في الوصول للمرحلة الثانية لاستضافة المؤتمر الدولي للإرشاد السياحي

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البلوي لـ"سبق": المملكة وجهة سياحية يتطلع لها المستثمرون للتعرف على إمكاناتها

السعودية تنجح في الوصول للمرحلة الثانية لاستضافة المؤتمر الدولي للإرشاد السياحي

نجحت في الوصول إلى المرحلة الثانية للمنافسة على استضافة المؤتمر الدولي للإرشاد السياحي بعد أن تقدمت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي ملف الاستضافة، للاتحاد الدولي لجمعيات الإرشاد السياحي، وتتنافس مع السعودية لاستضافة المؤتمر اليابان، إيطاليا، وروسيا، وأمريكا وماليزيا، وتركيا.

وقال رئيس الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي لـ"سبق": الجمعية تقدمت للمنافسة ايمانًا منها بأهمية المؤتمر لتنمية مهنة الإرشاد السياحي والتسويق للمملكة كوجهة سياحية عالمية، وتحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال استقطاب الفعاليات الدولية.

وأكد أن ملف المملكة كان من ضمن الملفات المتأهلة نظرًا لاحتوائه لعناصر منافسة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، وكون المملكة وجهة يتطلع لها الكثير من المستثمرين في قطاع السياحة للتعرف على إمكاناتها.

وبيَّن "البلوي" أن المرحلة القادمة من المنافسة تتطلب تضافر الجهود من جميع القطاعات لدعم ترشيح المملكة للفوز باستضافة المؤتمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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