ثروت سويلم يحسم الجدل حول مشاركة شيكابالا في مباراة القمة

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قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن هناك اجتماع سيعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة ترتيبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف ثروت سويلم، في تصريحات تليفزيونية، أن رابطة الأندية المحترفة ستجتمع غدا لبحث ترتيبات القمة 123، وليس هناك إمكانية لزيادة أعداد الجماهير بالمباراة.

وأكمل: «نظام حضور الجماهير خاص بالشركة المسئولة عن التذاكر، وهناك ضوابط لذلك، تم الإعلان عنها مسبقا».

وعن مشاركة شيكابالا بلقاء القمة، قال: «قرارات مركز التسوية والتحكيم غير ملزمة لاتحاد الكرة المصرية، وفي حال قيام الجبلاية بتنفيذها، فستكون مجبرة بتفنيذ قرارات أخرى».

وأتم قائلا :«مركز التسوية والتحكيم، ليس له صفة رسمية تلزم الاتحاد بتنفيذ قراراته فهو غير معترف به من الاتحاد الإفريقي، أو الاتحاد الدولي، أما لو كان القرار من مركز التحكيم الدولي التابع للفيفا، ممثلاً في المحكمة الرياضية فهنا يكون لزاما على الجبلاية، تنفيذ قراراته».