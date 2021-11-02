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لقى سائق مصرعه في الدقهلية، مساء اليوم، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الظهر على يد عامل بسبب خلافات جيرة بينهما.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية بوجود مشاجرة بموقف خط (الجمالية – المنصورة)، بمدينة الجمالية، وسقوط مصاب بجرح نافذ بالظهر.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وتبين إصابة الحسينى الدسوقى البغدادى، بجرح نافذ في الظهر وتم نقله مستشفى الجمالية ولكنه لفظ أنفاسه فور وصوله وأكد الأطباء أنه الجرح كان نافذا للقلب مما تسبب في مصرعه.

وأكد شهود عيان أن المتهم «عادل إ»، عامل، وشقيقه فاجئا المجنى عليه من الظهر أثناء جلوسة بالموقف في انتظار تحميل سيارته وقام الأول بطعنه بسلاح أبيض في الظهر وقام الثانى بضربه بحديدة على الرأس.

وقال السعيد البغدادى شقيق المجنى عليه: «هناك خلافات بين زوجة شقيقه المجنى عليه وزوجة المتهم وسبق وتراضوا مع بعضهما البعض ولكن زوجة المتهم حرضته على ضرب شقيقه فقام بإستغلال جلوسة بالموقف وضربه من الظهر بطعنه نافذة تسببت في قتله وفر هاربا».

وطالب شقيق المجنى عليه بسرعة القبض على المتهمين والقصاص لشقيقه مؤكدا أنه ترك 3 بنات أصبحن يتامى وليس لهن عائل.