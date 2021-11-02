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طلعت يوسف يعلن رحيله عن الإسماعيلي عقب مباراة البنك الأهلي ()

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طلعت يوسف يعلن رحيله عن الإسماعيلي عقب مباراة البنك الأهلي (فيديو) طلعت يوسف يعلن رحيله عن الإسماعيلي عقب مباراة البنك الأهلي ()

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أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للإسماعيلي، رحيله عن النادي عقب مباراة البنك الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري، والتي ستقام يوم الخميس المقبل.

وقال يوسف خلال تصريحاته المتفلزة، إن الموضوع منتهي تمامًا بالنسبة له وإنه سيرحل عقب المباراة المقبلة مهما كانت النتيجة، مشيرا إلى رفضه لكل أحاديث يحيي الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي الجديد.

وأضاف مدرب الإسماعيلي، إنه تابع تصريحات يحيي الكومي، مشيرا إلى إنه كان ينتظر أن يتصل به عقب نجاحه للاطمئنان عليه فور نجاحه من أجل الاطمئنان على صحته مثلما يفعل كل الناس الطبيعيين.

Hug

المصرى اليوم

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