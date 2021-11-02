«أسلوبه مرفوض وفيه تجاوز».. طلعت يوسف يرد على رئيس الإسماعيلي

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رد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي بشكل حاسم على رئيس الدراويش يحيى الكومي بعد تصريحات الأخير التي هدد فيها بإقالة طلعت يوسف.

ونجح يحيى الكومي في انتخابات رئاسة الإسماعيلي منذ أقل من يومين وفي أول تصريح له عن فريق الكرة بالإسماعيلي هدد بإقالة طلعت يوسف حال خسارة الفريق في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي والمقررة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد خسر أول مباراتين في الدوري أمام الأهلي بنتيجة 4 / صفر ثم أمام سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-1.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين: ما قاله يحيى الكومي من تصريحات كلها تجاوز، علاقتي به انتهت من قبل أن تبدأ، وقد اتضحت لي حقيقة شخصيته في وقت قصير.

وتابع طلعت يوسف: أسلوبه غير مقبول والأمر انتهى، لا يمكنني التعامل معه، قرار الاستغناء عن المدير الفني من حقه لكن ليس من حقه أن يتحدث عن طلعت يوسف بهذا الشكل.

وكشف طلعت يوسف عن أن الجهاز الفني المعاون له سيقود الإسماعيلي في مباراة البنك الأهلي، وأردف: بغض النظر عن النتيجة الأمور انتهت، بعد ما قاله كيف سأقف كمدير فني أمام اللاعبين ..؟.

وأضاف: كان من الأفضل أن يتصل بي ويخبرني بفسخ التعاقد، لا يجوز ما قاله عبر القنوات الفضائية.. هل تحدثت معه في شرط جزائي؟ أنا لا أعرف صوته من الأساس ؟

واختتم: سعيد جدا لأن المشكلة كان من الممكن امتدادها لوقت لاحق وتنفجر حينذاك، لكن الوضوح من الآن يصب في مصلحة الإسماعيلي وأتمنى له التوفيق وأهنأه على نجاحه في الانتخابات.