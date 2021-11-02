أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«أسلوبه مرفوض وفيه تجاوز».. طلعت يوسف يرد على رئيس الإسماعيلي

Print
«أسلوبه مرفوض وفيه تجاوز».. طلعت يوسف يرد على رئيس الإسماعيلي «أسلوبه مرفوض وفيه تجاوز».. طلعت يوسف يرد على رئيس الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي بشكل حاسم على رئيس الدراويش يحيى الكومي بعد تصريحات الأخير التي هدد فيها بإقالة طلعت يوسف.

ونجح يحيى الكومي في انتخابات رئاسة الإسماعيلي منذ أقل من يومين وفي أول تصريح له عن فريق الكرة بالإسماعيلي هدد بإقالة طلعت يوسف حال خسارة الفريق في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي والمقررة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد خسر أول مباراتين في الدوري أمام الأهلي بنتيجة 4 / صفر ثم أمام سيراميكا كيلوباترا بنتيجة 2-1.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين: ما قاله يحيى الكومي من تصريحات كلها تجاوز، علاقتي به انتهت من قبل أن تبدأ، وقد اتضحت لي حقيقة شخصيته في وقت قصير.

وتابع طلعت يوسف: أسلوبه غير مقبول والأمر انتهى، لا يمكنني التعامل معه، قرار الاستغناء عن المدير الفني من حقه لكن ليس من حقه أن يتحدث عن طلعت يوسف بهذا الشكل.

وكشف طلعت يوسف عن أن الجهاز الفني المعاون له سيقود الإسماعيلي في مباراة البنك الأهلي، وأردف: بغض النظر عن النتيجة الأمور انتهت، بعد ما قاله كيف سأقف كمدير فني أمام اللاعبين ..؟.

وأضاف: كان من الأفضل أن يتصل بي ويخبرني بفسخ التعاقد، لا يجوز ما قاله عبر القنوات الفضائية.. هل تحدثت معه في شرط جزائي؟ أنا لا أعرف صوته من الأساس ؟

واختتم: سعيد جدا لأن المشكلة كان من الممكن امتدادها لوقت لاحق وتنفجر حينذاك، لكن الوضوح من الآن يصب في مصلحة الإسماعيلي وأتمنى له التوفيق وأهنأه على نجاحه في الانتخابات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)

الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور)

الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور)

الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور)