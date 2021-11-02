"الأرصاد" يُنبِّه مكة والشرقية: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن جديدَيْن حول حالة الطقس المتوقَّعة خلال الساعات القادمة في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعبيلة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.