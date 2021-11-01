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توج فريق الاتحاد السكندري بلقب كأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة 95/46 في اللقاء الذي جمعهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وشارك الاتحاد في مباراة كأس السوبر لكرة السلة بعد الفوز بلقب الدوري على حساب الأهلي، في حين شارك الزمالك بعد تتويجه بلقب دوري السوبر لكرة السلة في الموسم الماضي.

ولعب الزمالك في المباراة بفريق الشباب، بسبب الخلافات مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة في عدم وفاء الاتحاد بتحمل تكاليف أنس أسامة بعد إصابته في مباريات منتخب مصر لكرة السلة.

ونجح الاتحاد السكندري في الفوز بالربع الأول من مباراة سوبر كرة السلة على حساب الزمالك بنتيجة 27/12، وسط تسيد كامل لزعيم الثغر للمباراة، مستغلًا عدم خبرة لاعبي الزمالك.

في الربع الثاني كان التفوق مستمرًا لصالح الاتحاد بعدما حسم الربع الثاني بنتيجة 29/9، لتكون نتيجة الشوط الأول من المواجهة هي تقدم الاتحاد بنتيجة 56/21، ويحسم الأمور بشكل كبير في ظل غياب الزمالك

في الربع الثاني من المباراة، استفاق شباب الزمالك قليلًا، وحقق 21 نقطة مقابل 29 نقطة لصالح الاتحاد، وهي أفضل نتيجة حققها الزمالك طوال المباراة لتكون النيجة هي تقدم الاتحاد 75/42 قبل نهاية المباراة بربع واحد، وينهي الأمور تمامًا بعدما صدر الإحباط للاعبي الزمالك.

في الربع الرابع من المباراة انهار الزمالك تمامًا، ولم يحقق سوى 4 نقاط مقابل 20 نقطة حققها زعيم الثغر، وذلك ليفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 95/46، ليفوز الفريق السكندري بالمباراة بفارق 49 نقطة كاملة، ويتوج الاتحاد باللقب الغالي ليعوض نتائج الفريق المتراجعة خلال الفترة الماضية.