متحدث الرئاسة: المستشار النمساوي أشاد بالتجربة المصرية في منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العالم جاد في مواجهة قضية تغير المناخ، مشيرا إلى أنها قضية ممتدة منذ السبعينات حتى الآن.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إلى أن العمل الدولي الجماعي لمواجهة تغير المناخ شهد محطات عدة، بينها مؤتمر في ريو دي جانيرو عام 1992، وصولا لقمة باريس 2015، موضحا أن الثورة الصناعية تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض، جراء الانبعاثات المتراكمة في الغلاف الجوي، مما أسفر عن كوارث مناخية مثل الأعاصير والأمطار والجفاف.

وتابع «هناك شقان بشأن مواجهة أزمة تغير المناخ، أولها إجراءات تخفيض الانبعاثات في الدول الصناعية الكبرى، والتحول إلى الطاقة غير التقليدية، والشق الثاني خاصة بالتكيف في الدول النامية، وهنا المسؤولية تقع على المجتمع الصناعي بالدرجة الأساسية»، لافتا إلى أن الصناعية المبرى تعهدت بـ 100 مليار دولار لدعم الدول النامية.

وأوضح أن مشاركة الرئيس بقمة المناخ شهدت نشاطا كبيرا، بدأ منذ أمس بلقاء المستشار النمساوي، والذي كان مثمرا واستعرض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الإشادة بالتجربة المصرية، ونجاح القاهرة في منع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة التعايش، فضلا عن إشادة رئيس وزراء بريطانيا بجهود مصر التنموية خلال لقائه مع الرئيس اليوم.

وتابع «المستشار النمساوي كان حريصا على الاستماع لرؤية الرئيس ووجهة نظره بشأن حل أزمات المنطقة، في ظل تأكيد الرئيس على أهمية تقوية أركان الدولة الوطنية، والجيوش الوطنية، فضلا عن تأكيده أن الميليشيات تعبث بمقدرات الدول والشعوب بلا أي مسؤولية».

واستطرد «الملف الليبي حاضر في كافة مناقشات الرئيس السيسي، وهناك محددات ثابتة يكررها الرئيس، بينها الالتزام التام بخارطة الطريق وإقامة الانتخابات في موعدها بشهر ديسمبر، والتي تعد استحقاقا مهما في مسير تسوية الأزمة السياسية في ليبيا»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا.

وأكمل «كلمة الرئيس السيسي خلال قمة المناخ عكست الموقف المصري من الأزمة، فضلا عن تأكيد الرئيس خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني، امتلاك القاهرة مشروعات طموحة للطاقة النظيفة والمتجددة، فعلي سبيل المثال أضاف منظومة النقل 4 عناصر جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، بينها القطار الكهربائي والمونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، وحافلات التردد السريع التي ستسير على حار خاصة بالطريق الدائري».