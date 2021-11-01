صحيفة تكشف عن موعد ضربة البداية لـ «تشافي» مع برشلونة

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كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن المواجهة المحتملة الأولى لتشافي هيرنانديز، في منصب المدير الفني لبرشلونة، وذلك بعد اقتراب برشلونة من إتمام تعاقده مع تشافي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفا للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل من منصبه يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الصحيفة الكتالونية، انه من المتوقع ان يكون اللقاء الأول لتشافي مع برشلونة في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، يوم 20 نوفمبر الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي سيخوض مباراته الأخيرة مع السد أمام الدحيل، يوم الأربعاء المقبل، وسيكون من الصعب عليه السفر سوى يوم الخميس، ولن يكون هناك الوقت الكافي لقيادة تدريبات البارسا قبل مواجهة سيلتا فيجو المقررة السبت القادم.

وأوضحت أنه سيكون من الصعب أن يقود تشافي تلك المباراة، وسيستمر سيرجي بارخوان في قيادة الفريق خلال تلك المواجهة.

بعد تلك المباراة، ستتوقف مسابقات الأندية، من أجل فترة التوقف الدولي، وسيبدأ تشافي العمل مع اللاعبين المتاحين، استعدادا لمباراة إسبانيول.