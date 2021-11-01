«مذبوح وملقى بالشارع».. شقيق ضحية جريمة الإسماعيلية يكشف تفاصيل مؤلمة عن الحادث

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كشف حسن دياب، شقيق المجني عليه في واقعة الإسماعيلية، تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة شقيقه، موضحا أن المجني عليه كان قد خرج لإحضار الفطار لأسرته.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أنه تلقى اتصالا يخبره بأنه شقيقه مذبوح وملقي في الشارع، مؤكدا أن الجاني كان يعمل مع شقيقي المجني عليه، ولم تكن له علاقة بالضحية.

وواصل قائلا، إن الجاني كان يجلس معه منذ يومين وعرض عليه شراء بعض قطع الموبيليا المستعملة، مردفا «كنا نعتبره واحدا من أولادنا وشقيقنا الأكبر «يعتبر مربيه». وأردف، أنهم فوجئوا أن الجاني هو من ارتكب هذه الواقعة، موضحا أن المجني عليه مريض ومصاب بالكبد، ويعول 7 أبناء منهم توأم عندهم 25 عاما.

واختتم، أن المجني عليه كان يعمل بشراء الدراجات الهوائية ويجمع بعض الأدوات القديمة بالتروسيكل الذي يملكه ويبيعها.