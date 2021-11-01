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ارتفعت أسعار الذهب، مساء اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، بشكل واضح بسبب انخفاض الدولار وتزايد المخاوف من اتجاه الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى لتشديد السياسة النقدية قبل موعدها، حيث ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.62% ولكنه ظل منخفضا اسفل حاجز 1800 دولارا، واستجاب سعر الذهب في مصر للارتفاع العالمى، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر 778 جنيهًا للجرام.

وتستمر «المصرى اليوم» في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في اطار خدماتها التي تقدمها للقراء ويهتم الهديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 889 إلى 891 جنيها .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر من 778 إلى 780 جنيها .

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية من 667 إلى 669 جنيهًا.

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6224 إلى 6240 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا نتيجة لتزايد مخاوف المستثمرين من اتجاهات البنك المركزى الأمريكى لرفع الفائدة وتقليص شراء الأصول وتشديد السياسة النقدية بسبب ارتفاع التضخم، حيث ارتفع الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.62 % وتم التداول على 1794.90 دولارا للأوقية ويجد الذهب الدعم على 1772.40 دولارا للأوقية، والمقاومة على 1812.70 دولارا للأوقية، بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.28%

ويترقب سعر الذهب عالميا اجتماع الفيدرالى الأمريكى والذى سيحدد أسعار الفائدة ومدى التراجع عن الدعم النقدى خاصة مع اظهار العديد من البيانات الإقتصادية ارتفاع التضخم والاتجاه إلى التضخم الكوجى والذى سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم محققا أرباحا للمستثمرين في الدورة المسائية، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.40 جنيها وكان في الصباح 787.32 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 906.74 جنيها وكان في الصباح 899.80 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 680.06 جنيها وكان في الصباح 674.85 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،792.93 $، وكانت في الصباح 1،781.91 $ .

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