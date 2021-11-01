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وزيرة الثقافة : مفاجآت في مهرجان الموسيقى العربية

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وزيرة الثقافة : مفاجآت في مهرجان الموسيقى العربية وزيرة الثقافة : مفاجآت في مهرجان الموسيقى العربية

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قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،الاثنين، خلال افتتاحية مهرجان الموسيقى العربية، إن هذه الدورة من المهرجان تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

وانطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، منذ قليل، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

الحفل المقرر أن يشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم الملحن محمد ضياء، المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري.

المصرى اليوم

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