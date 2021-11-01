وزيرة الثقافة تكرم رموز الفن في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

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شهدت فعاليات افتتاح الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تكريم عدد كبير من رموز الفن والموسيقى في مصر والوطن العربي، وقامت وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم بصحبة د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسي بمنح درع تكريم وشهادة تقدير لعدد من الرموز الراحلة بدءا بالراحل عبده داغر وتسلمت التكريم ابنته ماجدة داغر، الموسيقار جمال سلامة، وتسلمت التكريم نجلته دينا جمال سلامة، خالد الأمير وتسلمت التكريم ابنته ندى خالد الأمير، د.أشرف هيكل وتسلمت التكريم زوجته ريهام القصبجي، د.فوزي فهمي، وتسلمت التكريم زوجته ميرفت سلامة.

وبعدها جاءت لحظة تكريم عدد من الرموز الأحياء في مقدمتهم الموسيقار محمد ضياء، الموسيقار محمد مصطفى، هشام نزيه، د.مدحت العدل، فرات قدوري، عازف الناي محمود كمال عبدالرحمن، د.محمد المصمودي، فرقة سداسي شرارة، مروان خوري، محمد الأمين، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، الشاعر الكبير صلاح محمد على، عبادي الجوهر.