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بالأسماء.. جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين على منصب «عميد علوم»

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بالأسماء.. جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين على منصب «عميد علوم» بالأسماء.. جامعة بنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين على منصب «عميد علوم»

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أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها، القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية العلوم، وهي نفس القائمة المبدئية، بعد غلق باب الطعون لمدة يوم واحد فقط وهو أمس الأحد.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، ورئيس اللجنة، في بيان صحفي، الإثنين، إن القائمة ضمت كل من الدكاترة لطفـي ابراهيــم سيـد أبـو سالـم، ونهــاد محمـد علـي البـرقي، ومحمــد أحمـد حســن هيـكــل، ونصـرالله حسـن عبدالحميد، وسعيــد السيـد عبدالغني السيـد، وأخيرا وجدي ابراهيم احمد الدجدج

كانت اللجنة أعلنت عن فتح باب التقدم لعمادة كلية العلوم، في الفترة من٢٣ وحتى ٢٨ اكتوبر الماضي، بمقر الجامعة لدى نيفين مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الجامعة إن الراغبين في الترشح قدموا أوراق ترشحهم من ٥ نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

واشترطت اللجنة «على من يريد التقدم مراعاة عدة شروط وإجراءات، منها أن يكون المتقدم للترشح استاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنه على الأقل حال الترشح للعمادة وألا يكون قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب، وأخيرا حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة».

المصرى اليوم

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