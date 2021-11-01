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ما حكم صلاة مريض سلس البول.. دار الإفتاء توضح

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ما حكم صلاة مريض سلس البول.. دار الإفتاء توضح ما حكم صلاة مريض سلس البول.. دار الإفتاء توضح

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حكم صلاة مريض سلس البول.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقول السائل: «يتساقط مني بعض نقاط البول بعد الوضوء وفي الصلاة، ويسأل: هل يعيد الوضوء والصلاة؟ وإذا قرأ القرآن في غير الصلاة ونزلت هذه النقط هل يكمل القراءة؟».

وقالت دار الإفتاء ردًا على حكم طهارة من به سلس بول وصلاته، إن الطهارة شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فلو خرج البول ولو قطرة واحدة في حالة الشخص السليم انتقض الوضوء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (رواه البخاري)، مستطردة: إذا كان الشخص مريضًا والبول ينزل منه دون ضابط لتحكمه؛ فعليه أن يتوضأ مرة واحدة ولا يلتفت بعد ذلك لما يتقاطر منه من البول من غير تحكم، وتعتبر صلاته وقراءته صحيحة مع قيام هذا العذر، وذلك حتى ينتقض وضوؤه بشيء آخر غير هذا العذر.

المصرى اليوم

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