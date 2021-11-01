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ماذا قال في حفل إكسبو دبي ؟.. ويكشف موعد ألبومه المقبل ( )

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ماذا قال عمرو دياب في حفل إكسبو دبي ؟.. ويكشف موعد ألبومه المقبل ( فيديو ) ماذا قال في حفل إكسبو دبي ؟.. ويكشف موعد ألبومه المقبل ( )

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كشف النجم الكبير تفاصيل جديدة عن ألبومه الجديد «عيشني»، وقال الهضبة في لقاء مع برنامج «et بالعربي»، في كواليس حفله الكبير في معرض إكسبو دبي: «سعيد بمشاركتي في معرض اكسبو دبي خاصة وأنني أحب دبي وقضيت فيها وقتا طويلا، كما انني سعيد بكوني فنان مصري وأمثل في هذا الحدث لأن مصر هي الأهم دائما لي».


وتابع الهضبة: «سعيد برد فعل الجمهور وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة». وحول ألبومه الجديد قال عمرو دياب :«مازلت أعمل في الألبوم وبإذن الله سأطرحه خلال شهر ديسمبر القادم».

وكان الهضبة قد أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق لأي نجم عربي.

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغنياته سواء الجديدة والتي طرحها هذا الصيف أو أغنياته القديمة التي مازال جمهوره يرددها في جميع حفلاته.

المصرى اليوم

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