٥ دولار للأجنبي و 25 جنيها للمصري.. بدء تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

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بدأت اليوم الإثنين، أجهزة وزارة البيئة بالبحر الاحمر وجنوب سيناء تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بدون أي تخفيضات بعد انتهاء المدة التي كان يتم التحصيل فيها بتخفيض ٥٠% بسبب أزمة فيروس كورونا.

فيما طالب ملاك مراكز الغوص واللنشات السياحية بالبحر الأحمر بمد القرار لعام آخر لحين نحسن الأحوال السياحية، ومن المقرر تطبيق القرار ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ على مناطق الإدارة البيئة بتقديم إخطار لإدارة المحمية التابعة لها موضحا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.

وتضمن القرار رقم 204 لسنة 2019، بتحصيل رسوم زيارة المحميات «الجزر الشمالية، ووادى الجمال وعلبة والجزر البعيدة»ن وحدد القرار مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من 8 صباحا إلى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب.

ورسم زيارة المصري 25 جنيها ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيها والكبيرة 50 جنيها، وأوضح القرار فرض رسوم على يخوت الغوص والسنوركلنج التي يبلغ طولها من 17 إلى 20 مترا 10 دولارات، واليخوت من 20 إلى 25 مترا 20 دولارا، واليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا 40 دولارا، والتى يبلغ طولها أكثر من 30 مترا رسم زيارتها 60 دولارا.

كما تضمن القرار أنه حال استمرار الزيارات إلى بعد غروب الشمس، من محبى التخيم والرحلات البحرية تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم.