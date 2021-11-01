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افتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، على خشبة مسرح النافورة، وقال في كلمته: «نحتفل بالدورة الـ30 من الإبداع الفني والحفاظ على ريادة مصر الفني منذ ان تأسس المهرجان على يد الراحلة د. رتيبة الحفني».

وأضاف: «نحاول الحفاظ على هذا الإرث العظيم، بفضل الفنون الراقية التي ستظل قوتنا الناعمة لضمان مستقبل أمن للأجيال المقبلة، وستظل الاوبرا منارة للفنون، طالما وقف مدافعا عن الابداع، لن نتهاون على ما حققناه في الموسيقى، أتمنى ان يوفقنا دائما في الحفاظ على ريادة مصر الفنية».

الدورة 30 من المهرجان يشارك فيها 10 دول ممثلة في الدورة ال 30 من المهرجان هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الاردن، عمان، بمشاركة 101 فنان منهم 95 مطربًا ومطربة.

وتتضمن حفلات المهرجان التي تبدأ الثلاثاء 2 نوفمبر، حفل الفنان زياد برجي من لبنان، والمطربة الكبيرة سميرة سعيد تحت قيادة المايسترو محمد عرام.