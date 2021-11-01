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تفاصيل اجتماع قائمة الخطيب وخطة العمل خلال الانتخابات

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تفاصيل اجتماع قائمة الخطيب وخطة العمل خلال الانتخابات تفاصيل اجتماع قائمة الخطيب وخطة العمل خلال الانتخابات

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عقدت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا هاما خلال الساعات الماضية لوضع خطة العمل الخاصة بتحركات القائمة خلال الفترة المقبلة المرشحة استعدادا لخوض الانتخابات المقرر اجراؤها يومي 25 و26 نوفمبر الجاري

وأكد الخطيب لأعضاء قائمته ضرورة شرح برنامج القائمة لأعضاء الجمعية العمومية خاصة انه يركز على التمسك بمبادئ النادي وقيمه والعمل المستمر على خدمة النادي والأعضاء بما يليق بالأهلي وتاريخه العريق، من خلال الملفات الإنشائية والخدمية، وقطاعات النادي الرياضية سواء كرة القدم أو النشاط الرياضي والأنشطة التي تقوم بها شركات الأهلي للخدمات الرياضية والمنشآت الرياضية وشركة كرة القدم.

وتطرق رئيس الأهلي إلى التأكيد على إن العمل بمبدأ القائمة يضمن قدر كبير من التجانس، خاصة إن القائمة التي قام باختيارها تضم كفاءات وخبرات قادرة على استكمال النجاحات التي تحققت على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى إن تزكية لجنة حكماء النادي للقائمة يبشر بنجاح كبير في الفترة القادمة.

وجدد الخطيب لأعضاء القائمة التأكيد على إن الهدف الأساسي للقائمة هو خدمة النادي والأعضاء والجماهير والتطوير المستمر من أجل مستقبل أفضل للأهلي، وذلك لن يتحقق إلا من خلال تغليب روح الجماعة وإنكار الذات وان يضع الجميع مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار وفوق الجميع طوال الوقت.

المصرى اليوم

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