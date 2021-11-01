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ماكرون يؤكد تمسك بلاده باستقرار لبنان

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ماكرون يؤكد تمسك بلاده باستقرار لبنان ماكرون يؤكد تمسك بلاده باستقرار لبنان

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تمسك فرنسا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي«، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش قمة كوب 26 المناخية في غلاسكو.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية في تغريدة عبر «تويتر»، إن «رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم في مقر انعقاد»مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي«في مدينة غلاسكو في إسكتلندا».

وأشارت إلى أن «ماكرون حرص على تمديد الاجتماع أكثر من مرة رغم انشغالاته»، معبرا عن«تمسك فرنسا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي».

المصرى اليوم

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