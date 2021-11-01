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مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة أتالانتا ومانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟
سيواجه مانشستر يونايتد فريق أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021-2022.

ويلعب مانشستر يونايتد وأتالانتا في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا التي تضم السويسري يانغ بويز وفياريال الإسباني.

ويتصدر مانشستر يونايتد المجموعة برصيد ست نقاط، ويحتل فياريال المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وهو نفس المركز الثالث لاتالانتا، بينما يتخلف يونج بويز بفارق ثلاث نقاط.

افتتح مانشستر يونايتد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بخسارة مفاجئة 2-1 أمام يونج بويز، ثم حقق فوزا دارميا على فياريال بنفس النتيجة على ملعب أولد ترافورد، وبطريقة مماثلة فاز على أتالانتا في الجولة الثالثة بنتيجة 3-2 فى مباراة كان بطلها رونالدو .

وتعادل أتالانتا 2-2 في الجولة الأولى أمام فياريال وسجل هدفا فقط أمام يونج بويز في الجولة الثانية، قبل خسارته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد واتالانتا ؟
ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، و ستقام على ملعب جويس.

بداية المباراة ستكون في الساعة 10:00 مساء.. بتوقيت ، الساعة 11 مساء. بتوقيت .

ما هي قنوات التى تنقل مباراة المان يونايتد وأتالانتا؟
يتم بث مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا على قناة BN Sport، وسيتم بث مانشستر يونايتد وأتالانتا على قناة beIN Sports Premium 1.

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