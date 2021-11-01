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نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: ميسي الأفضل في العالم.. وهذه نصيحتي لـ «صلاح»

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نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: ميسي الأفضل في العالم.. وهذه نصيحتي لـ «صلاح» نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: ميسي الأفضل في العالم.. وهذه نصيحتي لـ «صلاح»

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أكد ماكسي رودريجيز نجم ليفربول الإنجليزي السابق، أن مواطنه ليونيل ميسي، يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

ميسي هو من بين الأوائل في جائزة الكرة الذهبية 2021، ويعتقد على نطاق واسع أن روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو هما أقرب منافسيه بعد فوزه بكأس الملك مع برشلونة في وقت سابق من هذا العام، وحصوله على أول لقب دولي له، حيث قاد الأرجنتين إلى التتويج ببطولة كوبا أمريكا.

وقال ماكسي في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «بالنسبة لي لا يزال ميسي الأفضل في العالم، إنه يستحقها نظرا للأداء الذي ظهر به هذا العام وبسبب مسيرته، إنه يلعب دائما في القمة».

أضاف: «ميسي لاعب مهم للغاية بالنسبة للفريق، إنه القائد، وتأثيره رائع على فريقه، كان يريد حقا الفوز بلقب كوبا أمريكا وتمكن أخيرًا من تحقيق ذلك، فهو اعتاد على الفوز بالألقاب مع برشلونة، والآن يُريد تكرار الأمر ذاته مع باريس سان جيرمان، في رأيي هو المُرشح الأول لجائزة الكرة الذهبية هذا العام».

وحول رأيه ببقاء محمد صلاح أو رحيله عن ليفربول، أوضح ماكسي قائلاً: «صلاح يجب عليه أن يستمر في الأنفيلد لأطول وقت ممكن، هناك حقق أشياء مُذهلة للغاية ويجب أن يواصل من أجل أن يُصبح أسطورة ورمز للنادي مثل إيان راش وكيني دالجليش».

بعد فوزه بالكرة الذهبية ستة مرات مُذهلة في مسيرته الكروية- جميعها مع برشلونة- سيسعى ميسي إلى إضافة رصيد إلى رصيده في الحفل الشهر المقبل.

يعتبر اللاعب الأرجنتيني بلا شك أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ويمكن أن يعزز إرثه كأيقونة من خلال وضع يديه على الكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان. وبذلك يمكن أن يصبح ثاني لاعب بعد كريستيانو رونالدو يفوز بالجائزة مع عدة أندية في القرن الحادي والعشرين.

ويتمتع ماكسي رودريجيز صاحب الـ 40 عامًا، بمسيرة رائعة، حيث سبق له اللعب بقميص عدة أندية أوروبية يأتي في مقدمتها إسبانيول وأتلتيكو مدريد وفي عام 2010 خاض اللاعب تجربة في الملاعب الإنجليزية عبر بوابة ليفربول الذي استمر معه لمدة عامين ونصف قبل أن يعود إلى نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

المصرى اليوم

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