رئيس الإسماعيلي: ديون النادي وصلت 60 مليون جينه.. ويهدد لاعبو الدروايش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فجر يحيي الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي الجديد، مفاجأة من العيار الثقيل فوز توليه قيادة الدورايش خلفا للمجلس السابق، بقيادة إبراهيم عثمان. وقال خلال تصريحاته الإذاعية، الإسماعيلي يعاني من ديون تصل إلى 60 مليون جنيه، ونسعى للبحث عن موارد مالية قوية تساعد النادي في مشاكله المالية.

أضاف: "لن يحصل أي لاعب في الفريق على مستحقاته المالية في الفريق، حال عدم تحقيق النتائج الجيدة وإسعاد جماهير الإسماعيلي الغاضبة".

كان رئيس نادي الإسماعيلي، قال: إن طلعت يوسف، المدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي، سيرحل عن الدورايش حال تعثر الفريق مجددا في الدوري المصري الممتاز.

كان الإسماعيلي، خسر، في أول مباراتين بالدوري الممتاز هذا الموسم أمام الأهلي، برباعية نظيفة، ثم خسر في اللقاء الثاني، أمام سيراميكا كليوباترا (2-1).

ولم يقود طلعت يوسف، الدراويش من داخل المستطيل الأخضر لإصابته بفيروس كورونا.

الكومي، أكد، خلال تصريحاته الإذاعية، سوف نطلب من طلعت يوسف فسخ العقد بالتراضي، في ظل وجود قوة جبرية مثل كورونا تمنعه من حضور التدريبات والمباريات.