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جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل نهاية منافسات الجولة الثانية

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جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل نهاية منافسات الجولة الثانية جدول ترتيب الدوري المصري 2021 قبل نهاية منافسات الجولة الثانية

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يبحث عشاق الكرة المصرية عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل نهاية الجولة الثانية.

تستعرض بوابة "المصري اليوم" جدول ترتيب الدوري المصري قبل نهاية الجولة الثانية، والتي تختتم اليوم الإثنين بلقائين، حيث يلتقي المصري مع سموحة على برج العرب بالإسكندرية في الخامسة والنصف مساءً، ويواجه نادي إيسترن كومبانى نظيره غزل المحلة فى الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021

  • النادي الأهلي 6 نقاط
  • نادي الزمالك 6 نقاط
  • نادي بيراميدز 6 نقاط
  • نادي الاتحاد السكندري 4 نقاط
  • نادي سيراميكا كليوباترا 4 نقاط
  • النادي البنك الأهلي 3 نقاط
  • نادي مصر للمقاصة 3 نقاط
  • نادي فيوتشر 3 نقاط
  • نادي المقاولون العرب 3 نقاط
  • نادي إنبي 3 نقاط
  • نادي سموحة نقطة وحيدة
  • النادي المصري البورسعيدي نقطة وحيدة
  • نادي غزل المحلة نقطة وحيدة
  • نادي الجونة نقطة وحيدة
  • نادي إيسترن كومباني صفر
  • نادي فاركو دون صفر
  • النادي الإسماعيلي صفر
  • نادي طلائع الجيش صفر

نتائج الجولة الثانية للدوري المصري

وأسفرت مباريات الأسبوع الثاني للدوري عن فوز الاتحاد السكندري على فيوتشر 3-2، وبنفس النتيجة فاز إنبي على المقاولون العرب، وقد فاز سيراميكا على الإسماعيلي 2-1، ونادي للمقاصة على نادي الجونة بهدفين نظيفين.

الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز - أرشيفية

جدول ترتيب الدوري المصري

وفاز نادي بيراميدز على فاركو 2-1، وفاز نادي على نادي طلائع الجيش بهدفين نظيفين، وفاز النادي الأهلي المصري على نادي البنك الأهلي بهدف نظيف في مباريات الأسبوع الثاني للدوري المصري.

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المصرى اليوم

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