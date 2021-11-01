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مجلس الإسماعيلي يدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

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مجلس الإسماعيلي يدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي مجلس الإسماعيلي يدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الأهلي

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أدي الفريق الأول للاسماعيلى مرانه عصر اليوم الأثنين، علي الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري.

,حرص أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد برئاسة المهندس يحيى الكومي، على حضور المران، لمساندة ومؤازرة اللاعبين قبل المباراة المقبلة، كما شهد المرانحضور جماهيرى طفيف من أجل تحفيز اللاعبين على تخطي الكبوة التي يمر بها الفريق.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في اللقاء الماضي تدريبات خفيفة، بينما خاض باقي لاعبى الفريق تدريبات بدنية وٱخرى خططية اشتملت على الاستحواذ واللعب السريع قبل أن يتطرق المران لتقسيمة في وسط الملعب..

وعلى هامش المران، واصل أحمد كاستيلو قلب الدفاع تدريباته التأهيلية ،كما خاض مروان الصحراوي تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب.

ويستعد الدراويش، للقاء البنك الأهلى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الدراويش للخروج من نفق تراجع النتائج بعد الخسارة في أول جولتين أمام الأهلى برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

المصرى اليوم

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