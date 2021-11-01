أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ 24 ساعة الماضية -
الإطاحة بـ3 مواطنين ووافد بحوزتهم 140.200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وممنوعات -
مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية -
إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة -
رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور) -
ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري -
حبس 5 سنوات حال إصابة الطفل بعاهة بسبب إهمال الأبوين ..اول تشريع يجرم إهمال الابوين -
الجامعة الألمانية بالقاهرة تستقبل وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل التعاون -
محاضرات وتدريبات على التفصيل والإكسسوارات بالمنيا -
رسمياً برشلونة يقدم تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

صدمة لـ الهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا

Print
صدمة لـ الهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا صدمة لـ الهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

صدم مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق الهلال السعودي قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري.

ويواجه فريق الهلال نظيره فريق يوهانج ستيليرز الكوري، يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، بين ‎الهلال السعودي، وبوهانج ستيليرز الكوري، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود «مرسول بارك» الخاص بنادي النصر السعودي، بينما كان الهلال يأمل في إقامة المباراة على ملعب الملك فهد الدولي الخاص به أو ملعب الملز من أجل ضمان حضور أكبر عدد من جماهير، لكن الاتحاد الآسيوي فاجأ الهلال وجماهيره بإقامة المباراة على ملعب غريمه التقليدي.

وتحدد موعد المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كان الهلال بلغ دور النهائي، بعد تخطيه النصر السعودي، فيما صعد بوهانج ستيليرز الكوري، بعد إزاحة جاره أولسان هيونداي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية

مجددًا.. الغندور يُشيد بأداء الزمالك في لقاء الخماسية

إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

إزالة 14 تعديًا على الأرض الزراعية في البحيرة

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

رئيس «الإنجيلية»: نموذج التعايش في مصر فريد من نوعه ونحرص على تدعيمه (صور)

ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري

ثقافة الجيزة تناقش التصحر والاحتباس الحراري