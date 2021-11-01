صدمة لـ الهلال السعودي قبل نهائي دوري أبطال آسيا

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صدم مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فريق الهلال السعودي قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجاري.

ويواجه فريق الهلال نظيره فريق يوهانج ستيليرز الكوري، يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، بين ‎الهلال السعودي، وبوهانج ستيليرز الكوري، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود «مرسول بارك» الخاص بنادي النصر السعودي، بينما كان الهلال يأمل في إقامة المباراة على ملعب الملك فهد الدولي الخاص به أو ملعب الملز من أجل ضمان حضور أكبر عدد من جماهير، لكن الاتحاد الآسيوي فاجأ الهلال وجماهيره بإقامة المباراة على ملعب غريمه التقليدي.

وتحدد موعد المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كان الهلال بلغ دور النهائي، بعد تخطيه النصر السعودي، فيما صعد بوهانج ستيليرز الكوري، بعد إزاحة جاره أولسان هيونداي.